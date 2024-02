Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 64-jährige Frau aus dem Stadtgebiet erlebte beim Einkaufen am frühen Mittwochnachmittag eine böse Überraschung. Nach bisherigen Ermittlungen war die Seniorin zwischen 12:40 Uhr und 13:12 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Fruchthallstraße unterwegs. Als sie ihre Kleider an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die Frau, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand. In dem Portemonnaie befanden sich neben einer Bankkarte und Ausweisdokumenten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei sucht wegen des Taschendiebstahls Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

