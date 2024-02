Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfallfluchten und Sachbeschädigungen über die Faschingszeit

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrfach mussten die Beamten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 über die Faschingstage ausrücken. Mehrere Unfallfluchten und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Region wurden gemeldet.

Eine 45-Jährige parkte am Dienstag, 13. Februar, im Zeitraum von 11:45 bis 12:10 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße 19 in Kaiserslautern. Als die Frau zu ihrem Renault Twingo zurückkam, bemerkte sie, dass der Wagen am Heck beschädigt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ähnlich erging es einer 58-Jährigen. Sie parkte von Freitag, 9. Februar, 9:30 Uhr, bis Dienstag, 13. Februar, 14:30 Uhr, ihren Toyota Aygo ordnungsgemäß in der Hartmannstraße in Höhe der Nummer 21. Als sie nach ihrem Urlaub an das Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass es im Heckbereich beschädigt war. Der Schaden wird auch hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Eine weitere Meldung kam von einem 72-Jährigen. Er parkte seinen Skoda Fabia am Sonntag, 11. Februar, gegen 9:30 Uhr, auf dem Behindertenparkplatz in der Friedrich-Karl-Straße in Höhe der Nummer 10. Am Mittwochmorgen, 14. Februar, stellte er gegen 9:45 Uhr fest, dass sein Auto an der Fahrerseite über beide Türen beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher, vermutlich aufgrund fehlenden Abstands, den parkenden Skoda streifte. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ebenfalls zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen, 14. Februar, auf der L367 zwischen Reichenbach-Steegen und Schwedelbach. Kurz vor 8 Uhr begegneten sich hier ein Firmen-Lkw und ein Mercedes-Benz Atego, in einer Kurve berührten sich die Seitenspiegel der Fahrzeuge. Der linke Seitenspiegel des Mercedes fiel durch den Zusammenstoß herunter. Der Fahrer des Firmen-Lkw setzte seine Fahrt trotzdem fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und flüchtete von der Unfallstelle. Die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen dauern an.

Eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug meldete eine 33-Jährige am Mittwoch, 14. Februar. Sie parkte in der Zeit von 10:15 bis 10:30 Uhr, ordnungsgemäß ihren Peugeot in der Karl-Pfaff-Siedlung in Höhe der Hausnummer 87. Ein Unbekannter zerkratzte in dieser Viertelstunde das Auto entlang der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

Wer hat etwas zu den genannten Unfallfluchten und Sachbeschädigungen beobachtet und kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 360-2250 melden. |cla

