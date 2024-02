Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Diebstahl erwischt

Kaiserslautern (ots)

Ein 29- und 15-jähriges Geschwisterpaar betrat am Mittwochnachmittag, 14. Februar, einen Drogeriemarkt in der Innenstadt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die Minderjährige mehrere Kosmetikartikel einer hochwertigen Marke ihrer Schwester übergab. Die wiederrum versteckte die Artikel anschließend in einem mitgeführten Stoffbeutel in der Jackentasche. Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die Geschwister das Geschäft wieder. Durch den Detektiv wurden sie zurück in den Drogeriemarkt gebracht und die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Geschwisterpaar weiteres Diebesgut aus einer Buchhandlung um die Ecke sicherstellen. Auf die Minderjährige sowie auf ihre Schwester kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. |cla

