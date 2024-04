LPI-G: Brunnen beschmiert - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zum Verstoß "§130 StGB" (Volksverhetzung) auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wie gestern bekannt wurde, hielten sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 19.04.2024 und dem 22.04.2024 auf dem Gelände eines Friedhofes in der Friedhofstraße auf und legten an einem Kriegsdenkmal mehrere Kränze / Blumengestecke ab, auf welchen volksverhetzende ...

