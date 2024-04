Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sitzgruppe beschmiert

Gera (ots)

Gera: Mehrere Hakenkreuze schmierten in Zeitraum des vergangenen Wochenendes (19.04.2024 - 22.04.2024) bislang unbekannte Täter mit weißer und schwarzer Farbe auf eine überdachte Sitzgruppe in der Rudolf-Hundt-Straße. Die Sitzgruppe selbst befindet sich dabei in Bereich des dortigen Kindergartens. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zur Sachbeschädigung auf (Bezugsnummer 0102477/2024) und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

