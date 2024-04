LPI-G: Frau verletzt sich bei Unfall

Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht vom 21.04.2024 zum 22.04.2024 wurde in der Friedhofstraße in Greiz eine KTM 125 Duke entwendet. Die Eigentümerin hatte diese am Straßenrand abgestellt und musste in den Morgenstunden feststellen, dass das Leichtkraftrad entwendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und fahndet nach dem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

