Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Kennzeichen

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 22.04.2024 gegen 04:45 Uhr wurde ein Ehepaar in der Elsterstraße in Berga-Wünschendorf durch Geräusche geweckt. Beim Überprüfen stellten sie fest, dass gerade unbekannte Täter versuchten die hintere Kennzeichentafel ihres Wohnmobils zu stehlen. Die Täter bemerkten das Ehepaar und flüchteten mit einem PKW. Nach Überprüfung des Wohnmobils musste das Ehepaar feststellen, dass die vordere Kennzeichentafel von den Tätern mitgenommen wurde.

Auch in Weida wurde eine Kennzeichentafel von einem Anhänger, welcher in einem Feldweg am Vorwerk-Deschwitz-Gemäuer abgestellt war, entwendet.

Ob beide Kennzeichendiebstähle im Zusammenhang stehen, wird geprüft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem Eislebener Kennzeichen und einem Hamburger Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Greizer Polizei entgegen. <BF>

