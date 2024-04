Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Kaarst - Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (18.04.), kam es, gegen 14:45 Uhr, in Kaarst an der Broicherdorfstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Zeugin konnte nach ersten Ermittlungen zwei Personen beobachten, welche sich in einem Flur aufhielten, indem unmittelbar danach das Feuer ausbrach. Eine Person konnte als männlich und mit einer breiteren Statur beschrieben werden. Der Unbekannte soll ein weißes Oberteil, vermutlich Pullover sowie eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Die Straße wurde während der Löscharbeiten kurzzeitig zwischen der Einmündung Elchstraße und der Einmündung Maderweg vollständig gesperrt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell