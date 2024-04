Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.04.), im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr, führten Kräfte der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis-Neuss einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität im Bereich der Neusser Innenstadt durch.

Die Beamten konnten im Neusser Rosengarten einen Drogendeal beobachten, wobei ein 24-jähriger Mann Cannabis an eine andere Person verkaufte. Bei einer Kontrolle des 24-Jährigen wurde außerdem eine Tablette Ectasy aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Ein weiterer Drogendeal wurde im Bereich der Haltestelle Stadthalle beobachtet. In ein vorgefahrenes Fahrzeug eines 53-jährigen Mann aus Neuss stiegen nacheinander zwei Personen ein. Bei einer Kontrolle des Neussers räumte dieser den Kauf von Cannabis ein. Auch wurde der Konsum von Kokain vor Fahrtantritt eingeräumt. Die beiden zugestiegenen Männer im Alter von 24 und 28 Jahren wurden zu weiteren polizeilichen Maßnahmen einer Wache zugeführt. Dort konnten die Beamten bei einer Person Bargeld feststellen, welches ebenso wie die Betäubungsmittel beschlagnahmt wurde. Der 24-jähriger Mann bekam ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich Stadthalle und Rosengarten ausgesprochen. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Die Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung fortführen, für noch mehr Sicherheit. Personen, die im Zusammenhang mit der Stadthalle oder dem Stadtgarten verdächtige Beobachtungen machen, können sich telefonisch unter der 02131 300-0 melden und ihre Beobachtungen mitteilen. In dringenden Notfällen rufen sie bitte die 110 an. Eine schriftliche Mitteilung ist unter der E-Mail-Adresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de auch möglich.

