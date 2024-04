POL-NE: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots) - Ein 20-jähriger Mann aus Hürth verabredete sich über einen Messenger-Dienst, um in Grevenbroich von einer Privatperson Kosmetikartikel zu kaufen. Der Hürther traf sich am Mittwoch (17.04.), gegen 18:00 Uhr, mit einer unbekannten männlichen Person an der Straße "Am Markt" vor einem Restaurant. Der Mann teilte dem 20-jährigen mit, dass sie gemeinsam in den Stadtpark gehen würden. Der Hürther ...

mehr