POL-KI: 240415.1 Kiel: Festnahme nach Aufbrüchen von Gartenlauben

Kiel (ots)

Heute Morgen nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 3. Polizeireviers einen Tatverdächtigen nach mehreren Aufbrüchen von Gartenlauben vorläufig fest. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Eine Zeugin meldete sich heute Morgen bei der Polizei, da sie auf einem Weg im Kleingartengelände Dubenhorst mögliches Stehlgut aufgefunden habe. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr in die Kleingartenanlage. Dort stellten die Beamtinnen und Beamen neben dem möglichen Stehlgut vier aufgebrochene Gartenlauben in unmittelbarer Nähe fest. In einer der Lauben trafen sie einen Mann an, den sie vorläufig festnahmen.

Da keine Haftgründe vorlagen, entließen sie den 33-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen. Das Kommissariat 13 der BKI Kiel ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Ob der Tatverdächtige noch weitere Gartenlauben aufgebrochen hat, ist Bestandteil der Ermittlungen.

