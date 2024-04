POL-KI: 240409.2 Kiel: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Holtenauer Hochbrücke

Kiel (ots) - Am Wochenende kam es in den Stadtteilen Russee und Ellerbek zu zwei Bränden in leerstehenden Mehrfamilienhäusern. Verletzt wurde niemand. Das Kommissariat 11 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Samstag kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Rendsburger Landstraße 376. Zeugen nahmen ...

