Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240408.4 Kiel: Zeugenaufruf nach zwei Bränden am Wochenende

Kiel (ots)

Am Wochenende kam es in den Stadtteilen Russee und Ellerbek zu zwei Bränden in leerstehenden Mehrfamilienhäusern. Verletzt wurde niemand. Das Kommissariat 11 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Samstag kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Rendsburger Landstraße 376. Zeugen nahmen Feuerschein in einem Zimmer des Gebäudes wahr und informierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass sich das Feuer nicht auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte.

Sonntagnacht kam es gegen 00:20 Uhr in der Julienstraße 11 ebenfalls zu einem Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte auch hier der Vollbrand des Hauses verhindert werden.

Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden. Die genauen Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte beide Brandorte und nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht man davon aus, dass sich in beiden Fällen unberechtigte Personen Zutritt zu den leerstehenden Häusern verschafften und die Brände legten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Taten geben können. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0431/160 3333 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell