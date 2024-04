Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240408.3 Kiel: Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag - knapp 190 Fahrzeuge zu schnell

Kiel (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers eine Geschwindigkeitskontrolle von 1340 Fahrzeugen in der Prinz-Heinrich-Straße durch. Knapp 14 Prozent der Fahrzeuge fuhren zu schnell.

Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:45 Uhr in der Prinz-Heinrich-Straße in Fahrtrichtung Holtenauer Straße Geschwindigkeiten aller passierenden Fahrzeuge. An dem Kontrollort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt.

Fünf Fahrzeuge befanden sich in einem Geschwindigkeitsbereich, der ein Fahrverbot zur Folge hat. Ein PKW-Fahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von 100km/h durch die Kontrollstelle. Ihn erwarten nun eine Regelgeldbuße von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot. Insgesamt leiteten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 185 Verfahren wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein.

Die Polizei wird auch zukünftig verstärkt Kontrollen an Gefahrenstellen durchführen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell