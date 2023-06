Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schussabgabe auf Imbiss

Hückelhoven (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Am 14. Juni (Mittwoch), gegen 21.30 Uhr, kam es an einem Imbiss an der Jacobastraße zu einem Einsatz der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen fuhr zu dieser Zeit ein junger Mann in seinem Pkw vor und stieg aus dem Wagen. Gäste des Imbisses erkannten eine Schusswaffe in seiner Hand und flüchteten in das Lokal. Der Mann gab einen Schuss ab, wobei die Glasscheibe des Gebäudes beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Anschließend entfernte er sich in seinem Pkw vom Tatort. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten durch Ermittlungen die Identität des Mannes klären und ihn noch in der Nacht im Bereich Hückelhoven festnehmen. Es handelt sich um einen 34-jährigen Mann aus Hückelhoven. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern zurzeit noch an.

