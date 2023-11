Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Steuergeräte von Bremsanlagen gestohlen

Lindlar (ots)

Von drei im Industriegebiet Klause abgestellten LKW-Aufliegern haben Unbekannte Teile der Bremsanlage gestohlen. Die Auflieger waren am Donnerstag (23. November) an der Holz-Richter-Straße abgestellt worden und sollten am Freitagmorgen auf ein Werksgelände rangiert werden. Dies gelang allerdings nicht, da die Bremsanlage scheinbar defekt war. Bei einer näheren Betrachtung am Montag stellte sich heraus, dass Diebe von allen drei Aufliegern die Steuergeräte der Bremsanlage abmontiert und gestohlen hatten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

