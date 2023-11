POL-GM: Jetzt noch für das Schuljahr 2024 an der Fachoberschule Polizei bewerben

Gummersbach (ots) - Vergeblich haben Kriminelle am Wochenende versucht, in ein Café in der Gummersbacher Innenstadt einzubrechen. Zwischen 18:30 Uhr am Samstag und 7:30 Uhr am Sonntag (26. November) hebelten die Täter an der Hintertür des Cafés in der Kaiserstraße. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass die Täter nicht hineingelangten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

