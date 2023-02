Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau, Helwigstraße, am 16.2.2023

Groß-Gerau (ots)

In der Helwigstraße in Groß-Gerau kam es am Donnerstag, den 16.02.2023 gegen 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein 24jähriger Riedstädter wollte aus einer Parklücke am Fahrbahnrand mit seinem blauen Hyundai i20 ausparken und übersah dabei den von hinten kommenden unbekannten Fahrzeugführer. Es kam zu einem Kontakt der Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von ca. 800 EUR am PKW des Ausparkenden entstand. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort, nachdem er kurz ausgestiegen war, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem besagten Unfallgegner handelt es sich um eine männliche Person mit osteuropäischem Erscheinungsbild, ca. 40 Jahre alt und einer Glatze. Er führte einen dunklem SUV von VW, der nun an der rechten Seite beschädigt sein müsste.

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

