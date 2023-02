POL-DA: Bürstadt: Baustellencontainer im Visier Krimineller/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) - Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Weinheimer Straße rückte am Donnerstagabend (16.02.), gegen 22.30 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten an dem Container zu schaffen und durchwühlten den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie unter anderem zwei Mobiltelefone sowie ein Parfüm und ...

mehr