POL-DA: Viernheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bensheim (ots) - Bensheim: Am Donnerstag (16.02.) gegen 12.35 Uhr streifte ein schwarzer PKW / SUV einen geparkten PKW, der in Bensheim, Nibelungenstraße in Höhe der Liebfrauenschule stand. Der Unfallverursacher hielt zunächst an roter Ampel und bog dann zügig nach rechts in die Platanenallee ab, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den flüchtigen PKW nimmt die Polizeistation ...

