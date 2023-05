Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung an Zäunen des Funkturms der Relaisstation- Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Durch eine unbekannte Täterschaft wurde am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr der innere sowie äußere Maschendrahtzaun am hinteren Funkturm am Hohler Kästenbaumweg beschädigt. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 1857-0, zu melden.

