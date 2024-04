Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Junger Mann wird ausgeraubt

Grevenbroich (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Hürth verabredete sich über einen Messenger-Dienst, um in Grevenbroich von einer Privatperson Kosmetikartikel zu kaufen. Der Hürther traf sich am Mittwoch (17.04.), gegen 18:00 Uhr, mit einer unbekannten männlichen Person an der Straße "Am Markt" vor einem Restaurant. Der Mann teilte dem 20-jährigen mit, dass sie gemeinsam in den Stadtpark gehen würden. Der Hürther kam der Aufforderung nach. Als die beiden auf einen nahgelegenen Fußweg gingen, warteten dort zwei weitere männliche Personen. Die Unbekannten sprühten dem Hürther Pfefferspray ins Gesicht und entwendeten aus seiner Jackentasche Bargeld sowie eine Kreditkarte.

Die erste Person, welche er am Markt traf, konnte auf circa 18 bis 25 Jahre geschätzt werden. Er sei circa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte blaue Augen sowie blonde Haare.

Eine weitere Person sei ebenfalls circa 180 bis 185 Zentimeter groß, 18 bis 25 Jahre alt und hatte dunkle Haare sowie dunkle Haut. Der Mann trug einen dunklen Jogginganzug, eine schwarze Jacke sowie eine Schirmmütze.

Die dritte Person sei circa 14 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und habe dunkle Haare und dunkle Haut. Er trug ebenfalls eine Schirmmütze. Einer der Unbekannten trug ein Messer bei sich.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

