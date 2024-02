Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.-04.02.2024++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.02.-04.02.2024 Stadt und LK Lüneburg

Am Freitag kam es im Verlaufe des Tages erneut zu zahlreichen sog. Schockanrufen, bei denen angebliche Polizeibeamte oder angebl. eigene Kinder telefonisch von schweren Verkehrsunfällen naher Familienangehöriger berichteten und hohe Kautionen für deren Freilassungen forderten. In keinem Fall fielen Angerufene auf die Masche herein.

Nachdem ein 28-jähriger amtsbekannter Lüneburger am Freitag abend gegen 22.00 Uhr in der Wallstraße wahllos Passanten anhielt, beleidigte und bedrohte wollte er betrunken mit dem Fahrrad davonfahren. Da die Polizei bereits am Ort war, wurde er von der Fahrt abgehalten. Hierbei schlug er völlig unvermittelt einem 21-jährigen Polizeianwärter mit der Hand mit voller Wucht ins Gesicht. Bei der anschließenden Fixierung der Person wird ein weiterer Polizeianwärter am Rücken verletzt. Der Aggressor wird schließlich in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg untergebracht.

Nachdem am frühen Samstagmorgen der Leiter eines Paketzentrums mehrere Pakete markiert hatte, stellte er anschließend in Bardowick den Diebstahl und das Öffnen weiterer Pakete durch den Auslieferungsfahrer fest. Mehrere hochwertige Handys konnten bei diesem aufgefunden werden. Der 28-jährige Fahrer wird sich wohl einen neuen Job suchen müssen, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vollkommen beschädigt wurde in der Nacht zu Samstag ein Audi A 4 in der Huderstraße in Bardowick. Das Fahrzeug wurde nicht nur rundherum zerkratzt, zusätzlich wurde auch der erreichbare Motorraum mit Bauschaum zugespritzt. Der Schaden wird auf mind. 10000,- EUR geschätzt.

Zu einer längeren intensiven Suche durch zahlreiche Polizeikräfte kam es am Samstag in der Zeit von 10.00-12.00 Uhr. Zuvor hatten mind 2 jugendliche Täter diverse Gegenstände aus einem Umkleideraum der Sporthalle am Scharnebecker Weg entwendet. U.a. kam ein Porscheschlüssel und diverse hochwertige Jacken weg. Mit Hilfe zahlreicher Anwohner aus dem Wohngebiet Am Sportzentrum gelang letztlich die Festnahme eines der beiden Täter und die Sicherstellung annähernd des gesamten Diebesgutes durch die Polizei. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung der dortigen Anwohner nicht zuletzt auch zum Betreten der dortigen Grundstücke.

In Adendorf kam es In der Twiete im Zeitraum von Freitagvormittag bis Samstagabend zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hier wurde Bargeld und Schmuck entwendet, nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten.

Polizeikommissariat Uelzen:

Kontrolle eines E-Sooter-Fahrers

Am späten Samstagnachmittag kontrolliert die Polizei in Bad Bodenteich einen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Küchenbrand

In Oldenstadt kommt es am späten Samstagnachmittag zu einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus. Ein Kochtopf mit Fett gerät in Brand, die Flammen greifen schnell auf die Küchenschränke über. Durch einen Nachbarn wird der Rauch bemerkt, er tritt die Wohnungstür ein und kann so die 80-jährige Bewohnerin aus der bereits verrauchten Wohnung retten und so schlimmeres verhindern. Die Bewohnerin wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Küche wird durch Flammen und Rauch komplett zerstört. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe liegen bei 8000 Euro.

Verkehrsunfall

Auf der B71, zwischen Hanstedt II und Groß Liedern, kommt in der Nacht zu Sonntag ein Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchiert dabei einen Leitpfosten und prallt frontal gegen einen Baum. Der 22-jährige Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt, am Pkw entsteht ein Totalschaden.

Polizeikommissariat Lüchow:

Amt Neuhaus - Körperliche Auseinandersetzung zwischen Unterkunftsbewohnern - In einer Unterkunft in Sumte, einem Ortsteil von Amt Neuhaus, kam es in der späten Samstagnacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst verbale Streitigkeiten mündeten anschließend in körperlichen Auseinandersetzungen, in dessen Verlauf zwei Bewohner im Alter von 24 und 37 leichte Verletzungen erlitten. Des Weiteren wurde eines der Opfer bedroht.

Lüchow - Mit Falschgeld bezahlt - Während einer Veranstaltung in einem Tanz- und Nachtclub in der Straße "Rue de Ceret" in Lüchow kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Inverkehrbringen von Falschgeld, als ein bislang unbekannter Besucher der Veranstaltung mit einem mutmaßlich gefälschten Geldschein bezahlte. Kurz vor 2:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeitern einen augenscheinlich gefälschten Geldschein in der Kasse und verständigte anschließend die Polizei. Der Geldschein wurde daraufhin sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

