Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.1 Büsum: Festnahme nach Einbruch in Ferienwohnung

Büsum (ots)

Am 17.05.2024 erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in eine Ferienwohnung im Föhrer Weg. Der Bewohner überraschte den Täter um 13:50 Uhr auf frischer Tat. Zuvor hatte der Einbrecher die Terrassentür der Ferienwohnung aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Als der Heider daraufhin ohne Beute floh, verfolgte der Wohnungsmieter den Mann. Es gelang dem Geschädigten den Täter noch im Föhrer Weg zu stellen und ihn bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Den 44-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen des Einbruchs verantworten müssen. Jochen Zimmermann

