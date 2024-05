Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240517.1 Brunsbüttel: Brand auf Schlepper im Brunsbüttler Binnenhafen

Brunsbüttel (ots)

Am 16.05.2024 kam es zu einem Brand auf einem in Brunsbüttel festgemachten unter niederländischer Flagge fahrenden Schlepper. Ein Besatzungsmitglied beabsichtigte den Akku einer Taschenlampe in der eigenen Kammer zu Laden. Dabei fing dieser Akku unerwartet Feuer, welches auf Teile des Mobilares der Kammer übergriff. Die Besatzung bemerkte den Brand und konnte ihn eigenständig mittels Feuerlöscher bekämpfen. Es kam zu keinen Personen oder Umweltschäden. Die betreffende Kammer ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Es wurde ein Weiterfahrverbot bis zu Wiederherstellung der Bewohnbarkeit angeordnet. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen zurzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

