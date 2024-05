Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240516.4 Heide: Unfallauto sperrt Fahrer ein

Heide (ots)

Am 15.05.2024 um 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Birkenweg / Waldschlößchenstraße. Hierbei überschlug sich ein Verkehrsteilnehmer und war nicht in der Lage das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stellten sie den verunfallten Wagen auf der Seite liegend fest. Dieser lag auf einem parallel zur Straße verlaufenden Radweg. Nachdem die Beamten Kontakt zum Unfallfahrer hergestellt hatten, stellte sich heraus, dass der Mann aus Süderheistedt mit dem Schrecken davongekommen war und glücklicherweise unverletzt blieb. Er erklärte, dass unmittelbar vor dem Unfall die Bremsen des Elektrofahrzeugs eines amerikanischen Automobilherstellers versagt haben. Zudem ließen sich die Türen ebenfalls aufgrund einer Fehlfunktion nicht mehr öffnen und er sei jetzt Gefangener seines Vehikels. Zur Befreiung des 61-jährigen Fahrers mussten die Polizisten die Frontscheibe des Fahrzeugs einschlagen. Für die Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die Fahrbahn kurzzeitig voll. Am PKW entstand infolge des Unfalls erheblicher Sachschaden.

Jochen Zimmermann

