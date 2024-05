Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240516.1 Brunsbüttel: Kapitän rammt mit Schiff Schleusenmauer

Brunsbüttel (ots)

Am 15.05.2024, um 20.15 Uhr, fuhr das Motorschiff "CMA CGM Mermaid", Flagge Malta, mit Assistenz des Bugschleppers "Fairplay-54" sowie des Heckschleppers "Großnordsee" in die große Nordschleuse der Schleusenanlage Brunsbüttel ein. Es sollte mit der Backbordseite an der Seitenmauer festmachen. Durch einen Fahrfehler (der Kapitän bediente selbst das Ruder) und des starken östlichen Windes kollidierte das Schiff mit der Backbordseite gegen das Mauerwerk der Schleuse. Am Schiff entstand eine etwa zwei Meter lange Schramme und Einbeulung an der Außenhaut. Beim Aufprall beschädigte das Schiff das Mauerwerk der Schleusenanlage. Der Schaden an der Schleuse dürfte nach ersten Schätzungen etwa 15.000 EUR betragen. Die "CMA CGM Mermaid" setzte nach den Unfallermittlungen ihre Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal fort.

Jochen Zimmermann

