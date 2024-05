Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240515.2 Büsum: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Büsum (ots)

Am 14.05.2024 ereignete sich im Rosengrund ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Zeit zwischen 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 30 am Fahrbahnrand. Hier beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer das bis dato unbeschädigte Auto indem er den auf der Anhängerkupplung montierten Fahrradträger touchierte und selbigen durch den Aufprall in die hintere Stoßstange des VW Golf schob. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Anstatt sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen sollten sich bei der Polizei Büsum unter 04834 - 95200 melden.

