POL-SL: Nach Brandstiftung an PKW in Rehlingen

Polizei sucht Zeugen

Rehlingen-Siersburg (ots)

Saarbrücken/Rehlingen-Siersburg. Durch das Feuer am 20. Januar 2024 entstand auch erheblicher Sachschaden an einem Wohnhaus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Samstag, dem 20. Januar 2024, brannte kurz vor 02:00 Uhr in der Rathausstraße in Rehlingen Siersburg ein dort abgestellter PKW. Die gemeinsam mit einem Sachverständigen durchgeführten Untersuchungen des Dezernats für Brandermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Die Ermittler gehen weiter davon aus, das sich der oder einer der Brandstifter bei der Tatausführung verletzt haben könnte.

Weil das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus geparkt war, griffen die Flammen auf das Haus über. Zwar wurde bei dem Brand niemand der im Haus befindlichen Personen verletzt, am Gebäude entstand jedoch ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Für Hinweise steht auch die Onlinewache der saarländischen Polizei zur Verfügung (www.onlinewache.saarland.de).

