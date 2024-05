Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240516.2 Willenscharen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Willenscharen (ots)

Am frühen Morgen des 15.05.2024 um 04:55 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Haus am Wallberg. Der Eindringling verschaffte sich über eine nicht verschlossene Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Das Poltern des Täters weckte hierbei den Bewohner, der daraufhin die Polizei verständigte. Der Geschädigte konnte noch eine dunkel gekleidete Person erkennen, die anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Vorher durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar in mehreren Räumen. Eine sofortige Fahndung verlief nicht erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte der Hauseigentümer noch keine Angaben zu möglichem Stehlgut machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

