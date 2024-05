Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.3 Tellingstedt: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 203

Tellingstedt (ots)

Am 17.05.2024 kam es auf der B 203 im Kreuzungsbereich Am Buerndiek zu einem Verkehrsunfall. Hierbei erlitt ein Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen. Um 14:35 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerindie B203 aus Heide kommend in Richtung Rendsburg. Das Fahrzeug war mit insgesamt fünf Personen besetzt. In der Gemeinde Tellingstedt wollte die Dame nach links in die Straße Am Buerndiek abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen frontal im Einmündungsbereich zusammen. Der 65-jährige Kradfahrer erlitt infolge des Zusammenstoßes tödliche Verletzungen. Die Insassen des PKW verletzten sich leicht. Alle Unfallbeteiligten und Zeugen erhielten medizinische und im Bedarfsfall psychologische Betreuung. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig. Das Motorrad geriet infolge des Unfalls in Brand. Feuerwehrleute löschten das Fahrzeug ab. Die Materialschäden belaufen sich auf ca. 40.000 EUR. Die Unfallstelle sperrte die Polizei weiträumig ab. Die Sperrung der Unfallstelle konnte nach Spurensicherung und Bergung sämtlicher Fahrzeuge durch die Einsatzkräfte um 19:30 Uhr aufgehoben werden. Jochen Zimmermann

