Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Team gegen Häusliche Gewalt - 550 Euro an Frauenhaus gespendet

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen ihrer Kooperation "Wir gemeinsam für LU!" haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern seit November 2023 auf das wichtige Thema "Häusliche Gewalt" aufmerksam gemacht (Link zur Kampagnenseite: https://s.rlp.de/CRC14). Die klare Botschaft der Präventionskampagne: "Gewalt in einer Beziehung ist eine rote Linie, die nie überschritten werden darf!"

Neben einer Plakat- und Informationsaktion wurden im Rahmen der Kampagne im Shop der Eulen eigens designte Tassen und Jutebeutel verkauft. Ziel des Verkaufs: Der Reinerlös sollte an das Frauenhaus Ludwigshafen gespendet werden. Beim Heimspiel der Eulen am 17.05.2024 fand nun die symbolische Übergabe der Spende in der Halbzeitspielpause statt. Insgesamt 550 Euro konnten die Verantwortlichen der Polizei und der Eulen an Vertreterinnen des Frauenhauses übergeben. Das Frauenhaus ist bei seiner wichtigen Arbeit auf Spenden angewiesen. Wenn auch Sie unterstützen wollen, können Sie sich hier informieren: https://s.rlp.de/FHYvt.

Zum Hintergrund der Kampagne

Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von Häuslicher Gewalt. Darunter fallen Straftaten wie beispielsweise Körperverletzung oder Stalking bis hin zu Tötungsdelikten. Zu helfen ist oftmals nicht leicht. Viele Betroffene schweigen aus Angst oder Scham und bringen die Taten nicht zur Anzeige. Weiterhin bestehen im sozialen Umfeld meist Hemmungen, das Thema häusliche Gewalt bei den Opfern anzusprechen, sofern sie erkannt wird.

Ziel der Kampagne war und ist es, die Bürgerinnen und Bürger über dieses wichtige Thema aufzuklären, zu sensibilisieren und die Hilfsangebote, die Betroffenen zur Seite stehen, aufzuzeigen.

