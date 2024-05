POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Minden

Mülheim/Mosel (ots) - Am 15.05.2024, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Stein in ein Fenster in der Veldenzer Straße in Mülheim an der Mosel geworfen. Das Fenster wurde dadurch erheblich beschädigt und muss ersetzt werden. Die Polizei in Bernkastel-Kues hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ...

