POL-NI: Wietzen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am 22.04.2024, ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Amtsbogen". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. An dem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. ...

