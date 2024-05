POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Wahlplakate

Bitburg (ots) - Am Donnerstag, 16.05.2024, gegen 12:09 Uhr, ging eine Meldung über eine Rauchentwicklung aufgrund eines Brandes aus einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Bitburg ein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Personen verletzt, es bestand zudem keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Schadens dauern an. Rückfragen bitte an: ...

