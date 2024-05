POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Zeltingen-Rachtig (ots) - Zwischen Samstag, 11.05.2024, 18:00 Uhr und Montag, 13.05.2024, 18:00 Uhr, kam es in der St. Stephanstraße in Zeltingen-Rachtig zu einem Einbruch in eine Garage. Dort wurden dem Geschädigten mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter ...

mehr