POL-PDWIL: illegale Müllablagerung in Seiwerath

Daun (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, dem 11.05.2024 bis Montag, dem 13.05.2024, den gesamten Rädersatz an einem PKW, der auf dem Außengelände eines Autohauses in der Bitburger Straße ausgestellt wurde. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Daun, 06592-9626-0. Folgen Sie uns auf Instagram ...

