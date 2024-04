POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Aichach - Am gestrigen Donnerstag (04.04.2024) griff ein 37-Jähriger offenbar eine 30-Jährige und einen 31-Jährigen in der Franz-Beck-Straße an und entwendete dabei einen Rucksack. Gegen 20.00 Uhr waren die 30-Jährige und der 31-Jährige in der Franz-Beck-Straße unterwegs. Hierbei griff der 37-Jährige die beiden offenbar unvermittelt an, wodurch beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf ...

