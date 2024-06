Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallbeteiligter nach Vorfall im Parkhaus gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag (10.06.24) meldete eine 82-Jährige aus Castrop-Rauxel einen Unfall bei der Polizei. Sie gab an, dass sie gegen 12.00 Uhr in einem Parkhaus an der Grutholzallee rückwärts aus einer Parkbucht gefahren sei. Hierbei habe sie vermutlich ein anderes Auto touchiert. An dem Auto der Seniorin konnte bläulicher Lackabrieb festgestellt werden. Dieser stammt nach bisherigen Erkenntnissen vom bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Der Schaden am Auto der 82-Jährigen beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

