Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen 18 Uhr am Samstag, 11. Mai, und 3 Uhr in der darauffolgenden Nacht einen schwarzen Mercedes am Kissinger Weg beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das Auto stand in dieser Zeit in Fahrtrichtung Norden am Straßenrand nahe der Lange Straße.

Der linksseitige Frontschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell