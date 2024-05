POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 6. Mai bis 12. Mai

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am späten Samstagnachmittag (11. Mai) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße verletzt. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die Warendorfer Straße mit einem Honda in Fahrtrichtung Münsterstraße Er beabsichtigte, nach links auf einen Kundenparkplatz der Firma Kaufland abzubiegen. Gleichzeitig war ein 35-jähriger Volvo-Fahrer in entgegengesetzter Richtung ...

