Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 12.15 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem BMW in Sindelfingen die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Böblinger Straße. Die Einmündung Carl-Zeiss-Straße/Böblinger Straße ist derzeit aufgrund einer Baustelle durch Verkehrszeichen und Warnbaken abgesperrt, so dass man nicht auf die Böblinger Straße einbiegen kann. Die BMW-Fahrerin umfuhr jedoch die Absperrung, in dem sie den Gehweg benutzte und dann, ohne auf die Vorfahrt zu achten, auf die Böblinger Straße einfuhr. Der dort vorfahrtsberechtigte Fahrer eines Mercedes, 31 Jahre alt, konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch den Aufprall wurden die beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von etwa 16.000 Euro. Die Insassen im BMW, 23, 30 und 50 Jahre alt, sowie der Fahrer des Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungsdienste in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr musste für etwa zwei Stunden örtlich umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell