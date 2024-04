Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Senior betrogen; Kasse gestohlen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Kleinbrand in Sondelfingen

Zu einem kleineren Brand sind die Einsatzkräfte am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, in die Reutlinger Straße nach Sondelfingen ausgerückt. Dort war mutmaßlich durch eine eingeschaltete Außenbeleuchtung eines Gebäudes ein Leergutkasten auf der Terrasse fast vollständig geschmolzen. Durch Rußantragungen wurde auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Pliezhausen (RT): Kunstrasen verschmort

Auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Gniebeler Straße ist es am Montagabend, gegen 20.10 Uhr, zu einem Kleinstbrand gekommen. Wohl durch einen heißen Grill schmorte der auf dem Balkon verlegte Kunstrasen an, der von einer Zeugin jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Nennenswerter Sachschaden war ebenso nicht entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Montagabend zugezogen. Der 29-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 18 Uhr die Landolinsteige bergabwärts, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. (mr)

Esslingen (ES): Senior betrogen (Zeugenaufruf)

Ein Senior aus einer Esslinger Kreisgemeinde ist am Montag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Mehrere dreiste Kriminelle meldeten sich am Vormittag telefonisch bei dem Mann. Sie gaben sich als vermeintliche Tochter sowie als Richter aus und teilten mit, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe verlangte der Anrufer die Bezahlung einer Kaution. Der in Angst versetzte Mann schenkte den perfiden Anrufern Glauben, begab sich wie gefordert zum Parkplatz einer Schule in der Esslinger Breslauer Straße und übergab dort gegen 13 Uhr Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe an einen Komplizen der Anrufer. Wenig später flog der Betrug auf und der Geschädigte erstattete Anzeige.

Der Abholer wird als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er ist circa 170 Zentimeter groß, von normaler Statur und hat braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einem Karohemd und einem grau/grünen Pullover bekleidet. Zudem trug er eine OP-Maske. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können oder auf dem Parkplatz der Schule verdächtige Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rd)

Frickenhausen (ES): Kasse aus Selbstbedienungsladen gestohlen

Zweier mutmaßlicher Diebe ist das Polizeirevier Nürtingen am Montagabend habhaft geworden. Zeugen alarmierten gegen 22.50 Uhr die Polizei und meldeten den Diebstahl einer Kasse aus einem Selbstbedienungsladen in der Grafenberger Straße. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stieß eine eigesetzte Streifenwagenbesatzung wenig später in der Kohlberger Straße auf zwei Jugendliche, die die Kasse mit sich führten. Während einer der 16-Jährigen widerstandslos festgenommen werden konnte, ergriff sein gleichaltriger Begleiter die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte er ebenfalls von den Beamten festgenommen werden. Die Kasse wurde sichergestellt. Beide Tatverdächtige wurden zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die beiden 16-Jährigen, die anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden, sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Einer der Beschuldigten wird zudem zur Anzeige gebracht, nachdem er im Zuge des Einsatzes einen Polizeibeamten beleidigt hatte. Der Polizeiposten Neuffen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rd)

Nürtingen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 313 ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Gegen 23 Uhr war ein 34 Jahre alter Mann mit einem Skoda Octavia auf der Bundesstraße von der Südumgehung herkommend in Richtung Großbettlingen unterwegs. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war der 30-jährige Beifahrer bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden. Auch dem Fahrer wurde von den Zeugen sowie den hinzukommenden Beamten aus dem Wrack geholfen. Beide Männer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Da sich beim Fahrer Anzeichen auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Skoda dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro entstanden sein. Er wurde abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit onaniert

Ein 39-Jähriger soll sich am Montagnachmittag in der Tübinger Neckargasse selbst befriedigt haben. Gegen 15.40 Uhr bemerkte eine Zeugin in Begleitung ihrer Kinder, wie der Mann in der Hose offenbar onanierte und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Als der Mann dem nicht nachkam, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und nahmen ihn vorübergehend fest. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zweiradfahrer zu Fall gebracht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Schadenweilerstraße. Dort war gegen 18.10 Uhr ein 73 Jahre alter Mann auf einem Kleinkraftrad vom Bahnhof herkommend unterwegs, als der noch unbekannte Lenker eines dunklen Mercedes von der Weilerstraße aus nach links in die Schadenweilerstraße einbog und dabei die Vorfahrt des 73-Jährigen sowie eines Audi missachtete. Der Senior musste in der Folge eine Vollbremsung einleiten, stürzte dabei zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Zu einer Kollision mit dem Mercedes, dessen Lenker seine Fahrt nach einem kurzen Stopp in Richtung Bahnhof fortsetzte, war es nicht gekommen. Am Wagen des Unfallverursachers dürften ersten Erkenntnissen zufolge Tübinger Kennzeichen (TÜ-) angebracht sein. Der gesuchte Fahrer ist circa 50 - 60 Jahre alt, hat graue Haare und trug zum Unfallzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise zum Fahrer oder dessen Mercedes nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Einbruch in Supermarkt

Ein Supermarkt in der Tübinger Straße ist am frühen Dienstagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Gegen drei Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendete diverse Zigaretten. Die genaue Anzahl kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Dettenhausen ermittelt. (mr)

