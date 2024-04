Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto aufgebrochen; Verkehrsunfall; Verkehrsunfallflucht

Reutlingen (ots)

Seitenscheibe eingeschlagen

Ein in der Straße Im Staudfuß abgestellter BMW ist von Sonntag auf Montag aufgebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und neun Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete aus dem Inneren des Wagens ein Behältnis mit etwas Bargeld. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rd)

Engstingen (RT): Kollision auf Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagvormittag auf der B 313 gekommen. Gegen 9.20 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der K 6767 von Erpfingen herkommend unterwegs. An der Einmündung zur B 313 hielt er an der dortigen Stoppstelle zunächst an und bog dann nach links in Richtung Engstingen ab. In der Folge kam es zur Kollision mit dem in Richtung Trochtelfingen fahrenden Mercedes Sprinter eines 24-Jährigen. Dabei erlitt der 20-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 24-Jährige wurde augenscheinlich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Aichtal (ES): Nach Unfall davongefahren

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B312. Der unbekannte Lenker eines dunklen Kasten- bzw. Lieferwagens befuhr gegen 8.30 Uhr die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im vierspurig ausgebauten Teilstück kurz vor der Überleitung zur B27 wechselte er offenbar ohne zu blinken auf den linken Fahrstreifen. Ein dort fahrender 55-Jähriger musste mit seinem VW Passat daraufhin eine Vollbremsung einleiten und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der dahinterfahrende, 26 Jahre alte Audi-Lenker schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und krachte in das Heck des VW. Auch der hinter dem Audi fahrende 22-Jährige fuhr in der Folge mit seinem VW Crafter auf den A4 auf. Dieser prallte in der Folge gegen die Mittelleitplanke. Beide VW-Lenker sowie ein 55 Jahre alter Mitfahrer im Crafter erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Auch der Audi-Lenker wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der Fahrer des dunklen Kasten- bzw. Lieferwagens hatte seine Fahrt zwischenzeitlich ohne anzuhalten fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug, möglicherweise einem Opel, geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420, zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell