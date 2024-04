Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tuning- und Motorradkontrollen; Brände; Schafe gestohlen; Verkehrsunfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

Reutlingen (PP): Verkehrskontrollen anlässlich Tuningtreffen

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Samstagabend vor allem im Landkreis Reutlingen wieder verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Die Spezialisten der Verkehrspolizei wurden hierbei durch zahlreiche Kräfte weiterer Polizeireviere und des Polizeipräsidiums Stuttgart unterstützt. Insgesamt wurden elf unzulässige technische Veränderungen festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In drei Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass die Fahrzeuge noch in der Nacht stillgelegt wurden. Besonders negativ ist in diesem Zusammenhang ein BMW M4 aufgefallen, welcher nicht nur mehrere ordnungswidrige technische und bauliche Veränderungen aufwies, sondern dessen Auspuffanlage fast doppelt so laut war, wie gesetzlich vorgeschrieben. 28 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen; auf vier der Fahrer kommt nun ein Fahrverbot zu. Unrühmlich hervorgetan haben sich hier zwei Fahrzeugführer, die mit mehr als 70 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit gemessen wurden. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Je zwei Anzeigen wurden aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte und der Handynutzung während der Fahrt gefertigt. Einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sieht der Fahrer eines nicht versicherten PKW entgegen. (md)

Reutlingen (PP): Motorradkontrollen

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hat am Sonntag auf mehreren Streckenabschnitten im Landkreis Esslingen Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrollaktion lag auf motorisierten Zweirädern. Neben einer im Tiefenbachtal eingerichteten Kontrollstelle waren mehrere Polizeimotorräder und Zivilfahrzeuge, insbesondere auf den Steigen in dem Bereich rund um Neuffen und Lenningen, unterwegs. Insgesamt wurden rund 100 Zweiräder kontrolliert. Dabei mussten 16 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, unter anderem auch Verstöße gegen örtliche Streckenfahrverbote, festgestellt werden. Weitere 27 Fahrzeuglenker wurden vor allem aufgrund unzulässiger oder nicht angemeldeter technischer Umbauten ihrer Fahrzeuge zur Anzeige gebracht. Abgefahrene Reifen und nicht zugelassene Helme führten zu weiteren Anzeigen. Sieben Zweirädern, darunter eine Harley-Davidson mit gravierenden Mängeln an der Bremsanlage, wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Neben den Zweirädern wurden auch drei PKW wegen technischer Umbauten und der unzulässigen Nutzung von sogenannten Händlerkennzeichen beanstandet. Neben der Ahndung von Verstößen stand auch die präventive Sensibilisierung der Fahrer am Anfang der Motorradsaison im Fokus. Die Kontrollen der Polizei werden fortgesetzt. (md)

Engstingen (RT): Brand in Küche

Zum Brand in der Küche im ersten Stock eines Wohngebäudes sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend, gegen 18.25 Uhr, in die Lerchenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die möglicherweise auf einen technischen Defekt an einer Dunstabzugshaube hindeuten könnten. (cw)

Neuffen (ES): Schafe gestohlen (Zeugenaufruf)

Drei Quessantschafe sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Weidegrundstück im Gewann Im Unter Öschle, am Ortsrand von Kappishäusern gestohlen worden. Bei den drei bretonischen Zwergschafen handelt es sich um einen Bock, eine Aue und ein etwa eineinhalb Wochen altes Lamm. Von der Aue ist die Ohrchipnummer 83201 bekannt. Das mit einem elektrischen Weidezaun gesicherte Grundstück grenzt an einen geteerten Feldweg in der Verlängerung der Neuhäuser Straße, welche in die Verbindungsstraße von Kappishäusern nach Dettingen/Erms mündet. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kann ausgeschlossen werden, dass die Tiere einfach nur ausgebrochen sind. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/911690 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag an der Einmündung Ulmer Straße / Maillestraße verursacht hat. Der Mann war gegen 15.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Ulmerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Maillestraße einbiegen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete er dabei die rote Ampel, sodass es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 20-Jährigen kam, der bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren war. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der Fahrer des Opels und sein 17 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen zur Untersuchung und Behandlung nachfolgend ins Krankenhaus. Der 20-Jährige konnte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Frickenhausen (ES): Brennender Sperrmüll

In der Hofeinfahrt eines Gebäudes in der Liststraße bereitgestellter Sperrmüll ist am frühen Montagmorgen, gegen 2.45 Uhr, aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Durch das Feuer wurden auch eine angrenzende Hecke, ein Trampolin auf dem Nachbarsgrundstück sowie ein geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bisingen (ZAK): Unfall auf B27

Sechs verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der B27. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 13.20 Uhr mit einem VW Touran die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Kurz vor Steinhofen wollte er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw auf die linke Spur wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten heranfahrenden VW Golf 8 eines 19-Jährigen. In der Folge wurde der Touran nach rechts abgewiesen und prallte gegen den MINI Cooper eines 29-Jährigen sowie die Leitplanke. Der MINI geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Sowohl der Touran-Lenker, seine gleichaltrige Mitfahrerin, ein sechs Jahre altes Kind, der 29 Jahre alte MINI-Lenker und ein 23-jähriger Mitfahrer im Golf erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch der 19-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B27 in Richtung Tübingen bis etwa 18 Uhr gesperrt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Hahnstraße, im Stadtteil Onstmettingen, sind Unbekannte am Sonntag eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. Dort wuchteten sie mehrere Türen mit brachialer Gewalt auf und durchwühlten die die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Albstadt mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (cw)

Albstadt (RT): Rauch aus Gebäude

Eine zunächst unklare Rauchentwicklung aus einem Gebäudekomplex in der Gartenstraße / Landgraben hat am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner die Gebäude verlassen. Rauch war zunächst nicht feststellbar. Im Gebäude roch es allerdings nach Rauch, was die Feuerwehr in den Keller eines leerstehenden Gebäudeteils führte. Dort war in einem Kellerraum aus noch ungeklärter Ursache Müll in Brand geraten, der von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Am Gebäude selbst war kein Schaden entstanden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell