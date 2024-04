Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Hilflosen bestohlen, Reizgas in Bus versprüht, Toter nach Brandgeschehen

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst kam es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Ringstraße im Ortsteil Häslach. Über Notruf wurde ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gemeldet, woraufhin die Kräfte zur Örtlichkeit entsandt wurden. Die 87-jährige Lenkerin eines Mercedes Benz hatte die Vorfahrt des von rechts, in der Zone 30, kommenden 44-jährigen Lenker eines Ford missachtet, was zum Unfall führte. In Folge der Kollision wurde der Pkw Mercedes nach Links auf den Gehweg abgewiesen und prallte dort noch auf einen Lichtmast sowie eine Gebäudemauer. Die ältere Dame musste schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 14.000 Euro und beide mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Am Lichtmast entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro und an der Mauer des Wohngebäudes ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalles, den ein 19-Jähriger am Freitagmittag auf der B 28 verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem VW die B 28 von Bad Urach kommen in Richtung Metzingen. Am Beginn einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen, wo er die dortige Leitplanke touchierte. Beim Gegenlenken kollidierte er nahezu frontal mit einem in Richtung Bad Urach fahrenden Pkw Mercedes Benz CLK, welcher von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge schleuderte es die beiden Fahrzeuge jeweils in entgegengesetzte Richtungen, wo diese letztlich in den angrenzenden Leitplanken zum Stehen kamen. Hinter dem Mercedes Benz CLK fuhr zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf, welcher von einer 65-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Schleudervorgang durch den verursachenden VW wurde dieser VW Golf ebenfalls beschädigt. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 48-Jährige ebenfalls und die 65-Jährige leicht verletzt. Alle wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die drei beteiligten Pkw's waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 28 voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Metzingen und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitag gegen 15.40 Uhr ist es in der Senefelder Straße zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Motorrad gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Motorradlenker die Senefelder Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße hinter dem später am Unfall beteiligten Sattelzug. Auf Höhe des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte der 51-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf dieses abzubiegen. Aufgrund des erhöhten Bordsteins und Verkehrsaufkommens musste der Actros-Lkw nach entsprechender Ankündigung zunächst nach links lenken und entsprechend ausholen, um dann nach rechts abzubiegen. Währenddessen überholte allerdings das Honda-Krad den Lkw rechts und kollidierte mit dem vorderen rechten Reifen der Zugmaschine, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam. Der Honda-Fahrer kam nach notärztlicher Erstversorgung schwer verletzt in eine Klinik. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro

Kirchheim (ES): Gestürzte Person seiner Habseligkeiten entledigt

Am frühen Samstagmorgen ist es in Kirchheim auf dem Fußweg von der Kolb- in Richtung Jahnstraße zu einem Sturz eines betrunkenen männlichen 35-Jährigen gekommen. Gegen 05.00 Uhr teilte eine Passantin der Polizei eine am Boden liegende verletzte Person mit. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sowohl das Mobiltelefon, als auch das Bargeld des Verletzten fehlten. Ob es sich dabei um eine Raubstraftat handelt oder ob die hilflose Lage der Person der Grund für die Abnahme seiner Habseligkeiten war, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Esslingen (ES): Im Bus vermutlich Reizgas versprüht

Am Freitagabend versprühten eine oder mehrere unbekannte Personen in einem Linienbus der Linie 120 vermutlich Reizgas. Als gegen 19.30 Uhr der Bus gerade die Zollbergstraße abwärts Richtung Pliensauvorstadt/Stadtmitte fuhr, verspürten mehrere Fahrgäste plötzlich Atemreizungen und begannen stark zu husten. Unter anderem auch eine Mutter mit ihrem Kind. Eine 25-Jährige, die als erste auf den starken Reiz reagierte, äußerte später gegenüber der Polizei, dass sie die Fahrt nicht weiter fortsetzen konnte und an der Haltestelle Weilstraße aussteigen musste. Einen vagen Verdacht richtete sie gegen eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die sich im hinteren Bereich des Busses aufgehalten haben. Die Jugendliche verließen ebenfalls an der gleichen Haltestelle den Bus und rannten von dort sofort weg. Im Rahmen der Fahndung konnte zu einem späteren Zeitpunkt am ZOB ein 15-Jähriger festgestellt werden, der Teil dieser Gruppe gewesen sein soll. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Hinweise. Insbesondere werden die bislang unbekannten und möglicherweise geschädigten Fahrgäste gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Esslingen (ES): Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Nachdem am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Oberesslingen ein 26-jähriger BMW-Lenker auf der L1192 Ulmer Straße stadteinwärts fahrend, vom Geradeausfahrstreifen nach rechts auf den Abbiegestreifen zur Auffahrtsrampe der Adenauerbrücke wechseln wollte, übersah er dabei einen rechts vor ihm versetzt fahrenden Pkw Nissan, welcher in diesem Moment verkehrsbedingt anhalten musste und prallte folglich in dessen linkes Fahrzeugheck. Hierdurch wird der Nissan noch auf einen vor ihm stehenden VW-Transporter geschoben. Der 26-jährige Unfallverursacher, sowie der 37-jährige Nissan-Lenker, wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Unfug

Am Freitag gegen 23.45 Uhr ist es in der Uhlandstraße, Höhe Kepler-Gymnasium, zu einem unbesonnenen Auftreten von Jugendlichen gekommen. So wurde durch einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit einem schwarzen Filzstift ein Streifenwagen des Polizeireviers Tübingen besudelt und wenig später von einem anderen Jugendlichen wieder weggewischt. Der minderjährige Täter konnte allerdings kurz nach der Tat von den Beamten festgestellt und nachfolgend an seiner Wohnanschrift der Mutter übergeben werden. Ob eine entsprechende Reinigung des Fahrzeuges noch nötig ist und ob die daraus resultierenden Kosten ihm ggfs. auferlegt werden können, wird noch geprüft.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Sachbeschädigung auf Spielplatz

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, befanden sich fünf Jugendliche auf dem Spielplatz in der Schlachthofstraße. Hierbei entzündeten sie einen auf dem Spielplatz stehenden Bürostuhl, weshalb ein Anwohner, der den Brand feststellte, die Feuerwehr Albstadt informierte. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Vor Ort wurde der Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits von den Jugendlichen selbst abgelöscht. Zu einer Beschädigung des Spielplatzes kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Rosenfeld (ZAK): Toter nach Brandgeschehen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr wurden Rettungskräfte zu einer anfangs unklaren Brandlage in ein Einfamilienhaus in Rosenfeld gerufen. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Nachdem das Wohnhaus letztlich betreten werden konnten, fanden die Rettungskräfte im Anschluss den 69-Jährigen Hausbewohner leblos in der Küche liegen. Trotz eingeleiteter medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst, konnten diese nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Des Weiteren wurden Speziallisten der Kriminaltechnik zur Ermittlung der Brandursache hinzugerufen. Der entstandene Sachschaden kann nach derzeitigem Stand noch nicht beziffert werden. Eine weitere 69-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

