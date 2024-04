Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen (Bodelshausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Bodelshausen (TÜ)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen einen 33-Jährigen aus Bodelshausen. Der Mann steht in dringendem Verdacht am Freitagmorgen einen PKW in Brand gesetzt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Am Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden PKW im Drosselweg gerufen. Der Pkw brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage ist von einer vorsätzlichen Brandlegung an dem PKW auszugehen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 33-jährigen Deutschen, der in der Folge an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen wurde. Zwischen dem Verdächtigen und dem Fahrzeughalter soll es in der Vergangenheit bereits zu Streitigkeiten gekommen sein. Er wird dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei auch zu den möglichen Hintergründen dauern an. (md)

