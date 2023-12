Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vom wilden Hund gebissen

Niedersachswerfen (ots)

Am 30.12.2023 gegen 20:30 Uhr ging ein 24-jähriger Hundehalter mit seinem Tier in Niedersachswerfen / Harzstraße auf dem Gehweg in Richtung Ortsausgang nach Ilfeld Gassi. Von der gegenüberliegenden Straßenseite seien plötzlich 2 größere Hunde gekommen, wobei einer dieser Hunde unvermittelt den kleineren Hund des 24-Jährigen angriff. Dies konnte der Hundehalter zwar unterbinden, indem er sein Tier auf den Arm nahm. Allerdings wurde er dabei von dem großen Hund in die rechte Hand gebissen. Mit Hilfe einer zufällig vorbei kommenden Fahrzeugführerin konnte sich der Mann etwaigen weiteren Angriffen durch die fremden Hunde entziehen, deren weiterer Verbleib zunächst unklar ist. Der Geschädigte beschreibt die Tiere wie folgt: Fellfarbe schwarz bzw. grau , Art Schäferhund / Wolfshund / Wolfshybride, kein Halsband. Es wurde Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung zu den Hunden, speziell zu einem möglichen Hundehalter, nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen gern entgegen. Dies gilt auch für etwaige Angaben zum hier beschriebenen Sachverhalt. Möglicherweise kann auch die unbekannte hilfsbereite Fahrzeugführerin Angaben tätigen, welcher zur Aufklärung des Sachverhaltes dienlich sind.

