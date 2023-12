Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abbiegevorgang endet am Ampelmast

Nordhausen, Hallesche Straße (ots)

Am 30.12.2023 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw Audi von der Barbarossastraße kommend die Hallesche Straße. Beim Linksabbiegen auf den Taschenberg kam der Pkw rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Masten einer Lichtzeichenanlage. Diese musste infolge dessen rückgebaut werden. Zwei ebenfalls betroffene Verkehrszeichen wurden provisorisch ersetzt. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallverursacherin wurde in der Folge dem Südharzklinikum zugeführt, da diese einen Schwächeanfall erlitten hatte, welcher möglicherweise das Unfallgeschehen begünstigte. Der Sachschaden am Pkw wurde auf ca. 5.000,- Euro beziffert. Angaben zur Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen liegen der Polizei noch nicht abschließend vor.

