Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen für Böller-Wurf gesucht

Nordhausen, Oskar-Cohn-Straße (ots)

Am 30.10.2023 gegen 18:20 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford die Bochumer Straße in Richtung O.-Cohn-Straße. Nach Angaben der Dame habe sich auf Höhe der Kreuzung mit der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Radfahrer befunden, welcher einen pyrotechnischen Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen habe. Als dieser unter dem Pkw Ford zur Umsetzung kam, habe sich die 35-Jährige derart erschrocken, dass sie das Lenkrad verrissen hat und mit einer Lichtzeichenanlage kollidierte, welche jedoch funktionstüchtig blieb. Der Sachschaden wird in der Gesamtheit auf ca. 5.000,- Euro beziffert. Der Radfahrer, welcher den pyrotechnischen Gegenstand zur Umsetzung gebracht und somit das Unfallgeschehen begünstigt habe, konnte nicht ermittelt werden. Der Inspektionsdienst Nordhausen nimmt gern Hinweise aus der Bevölkerung entgegen, welche zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen können, speziell hinsichtlich der in Rede stehenden Umsetzung eines pyrotechnischen Gegenstandes.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell